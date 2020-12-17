МЗС направило Росії ноту протесту через черговий "гумконвой" на окупованому Донбасі

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту в зв'язку з черговим відправленням на окупований Донбас "гуманітарного вантажу" з порушенням законодавства України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначають, що незаконне переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка". При цьому російська сторона зробила неможливим здійснення українськими прикордонниками та митниками передбачених законодавством України та нормами міжнародного права обов'язкових контрольних процедур.

"З огляду на викладене, Міністерству закордонних справ Російської Федерації відправлено ​​ноту протесту з вимогою до Росії неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів", - повідомили в МЗС. Українська сторона також зажадала надалі спрямовувати їх оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску.

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