На дискусії Київського безпекового форуму обговорять порятунок світу від COVID-19

Вакцини і глобальний порятунок людства від коронавірусу стануть головним предметом обговорення на дискусії, організованій Київським Безпековим форумом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт форуму.

Дискусія відбудеться в п'ятницю, 18 грудня о 12:00.

"Як діє влада передових світових економік для боротьби з пандемією і для подолання світової кризи? Які висновки дає національний досвід Британії, Канади і Німеччини?

Що очікувати і що слід робити Україні?" - анонсують організатори дискусії теми для обговорення.

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В обговоренні візьмуть участь:

- Мелінда Сіммонс, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні.

- Лариса Ґаладза, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні.

- Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні.

- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму.

- Данило Лубківський, Заступник Міністра закордонних справ України і дипломатичний радник Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках, член Наглядової ради Фонду "Відкрий Україну" і Київського Безпекового форуму, модератор.

Стежити за дискусією можна в YouTube, Facebook або на сайті Київського безпекового форуму.

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