На дискусії Київського безпекового форуму обговорять порятунок світу від COVID-19
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт форуму.
Дискусія відбудеться в п'ятницю, 18 грудня о 12:00.
"Як діє влада передових світових економік для боротьби з пандемією і для подолання світової кризи? Які висновки дає національний досвід Британії, Канади і Німеччини?
Що очікувати і що слід робити Україні?" - анонсують організатори дискусії теми для обговорення.
В обговоренні візьмуть участь:
- Мелінда Сіммонс, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні.
- Лариса Ґаладза, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні.
- Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні.
- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму.
- Данило Лубківський, Заступник Міністра закордонних справ України і дипломатичний радник Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках, член Наглядової ради Фонду "Відкрий Україну" і Київського Безпекового форуму, модератор.
Стежити за дискусією можна в YouTube, Facebook або на сайті Київського безпекового форуму.