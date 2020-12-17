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Таран проведе зустріч з Бутусовим 19 грудня, - Міноборони

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Таран проведе зустріч з Бутусовим 19 грудня, - Міноборони
Міністр оборони Андрій Таран зустрінеться з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим у цю суботу, 19 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Міноборони в Фейсбук.

"Будуть предметно обговорені перспективи подальшої співпраці. Тональність попереднього дискурсу була емоційною і недоречною. Міноборони вітає взаємну готовність до діалогу", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 8 грудня Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.

10 грудня Міноборони заявило, що не знайшли вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова.

11 грудня Юрій Бутусов заявив, що Міноборони не проводило з ним співбесіди: "Притягуватиму до відповідальності міністра Тарана".

Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Юрий, спросите у Тарана напрямую, кто такая "та сторона". Мы из бреда Зели это не поняли.
  • Artem Oskorbin
    Обоср..лся Таран, но старается держать хвост трубой... Поздно! Хвост облезлый и поникший.
  • Борменталь Незабаром
    будут вмовляти покинути цю тему розслідування, якщо не прямо, то іншими словами, наприклад, запропонують контролювати якісь важливі питання, наприклад харчування, або речове забезпечення... будуть сподіватися, що Бутусов візметься, а потім не встоїть перед хабарем
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