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Транш МВФ очікуємо в лютому-березні 2021 року, - Шмигаль

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Транш МВФ очікуємо в лютому-березні 2021 року, - Шмигаль
Україна може отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду в лютому-березні 2021 року.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у рамках "Великої розмови НВ "Україна та світ в 2021", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про прогнозоване майбутнє, то хотілося б мати його (транш. - Ред.) не пізніше лютого. Думаю, це лютий-березень. Це прогнози, про які ми говоримо спільно з МВФ при інших рівних умовах", - сказав Шмигаль.

"Якщо не буде сюрпризів", - додав прем'єр.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Только в ваших влажных мечтах. Ждуны.
  • 18c49ed2
    Нужно было не выбирать дебилов во власть. Единственны условием транша летом 2019 года было ограничение власти Бени -- "антиколомойский" закон. И все. Но зелень их попыталась надурить, как и с ковидным фондом. Теперь имеем жопу вместо денег.
  • Yurii Sliusarchuk
    шмиг- шмиг ...
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