Снайпер поранив захисника України під Авдіївкою, - українська делегація в ТКГ
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Військовослужбовець мехбригади зазнав поранень від стрільби снайпера, він у госпіталі у стабільному стані.
Про це повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, близько 17:40 унаслідок снайперського вогню зазнав поранень військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад у районі Авдіївки", - сказано в повідомленні.
Захисник України перебуває в госпіталі. Він при свідомості, його стан медики оцінюють як стабільний.
"Українська група СЦКК негайно задіяла координаційний механізм припинення вогню і направила спеціальну ноту в СММ ОБСЄ", - додали в Українській делегації в ТКГ.