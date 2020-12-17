Тіло Марадони заборонили кремувати через справу про батьківство
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.
Суд постановив зберегти тіло Марадони всупереч планам його сім'ї провести кремацію.
Рішення було прийнято у відповідь на позов 25-річної Магалі Гіл, яка стверджує, що Марадона міг бути її батьком.
За словами Гіл, два роки тому з нею зв'язалася її біологічна мати, яка розповіла їй, що її батьком "може бути Дієго Марадона". У своїй замітці, розміщеній в Instagram, Гіл заявила, що має "універсальне право" дізнатися, чи відповідає це дійсності.
Офіційно вважається, що у футболіста є дві доньки, народжені в шлюбі. Після розлучення Марадона визнав, що є батьком ще шістьох дітей, які зараз ведуть судові тяжби про його спадщину. Магалі Гіл у цьому переліку немає.
Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 грудня від серцевого нападу. Його поховали на приватному кладовищі неподалік від Буенос-Айреса.
Юристи Марадони повідомили журналістам, що у них є зразки ДНК футболіста, тому проводити ексгумацію не буде потреби.