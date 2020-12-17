Шмигаль: Щоб повністю виключити ризик епідемії, потрібно вакцинувати 90% населення

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що для того, щоб повністю прибрати ризик пандемії COVID-19, 90% населення країни має бути вакциновано, але це не реалістично.

"Щоб повністю прибрати ризик епідемії - 90% населення країни мають бути провакциновані. Я це знаю щодо вакцинації грипу. Такі плани ставилися, коли йде епідемія грипу, працюючи головою ОДА області, ставився план, що 90% області мають бути провакциновані", - сказав Шмигаль під час онлайн-розмови проєкту НВ "Україна і світ у 2021" в четвер увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас, прем'єр зазначив, що це нереалістично.

За словами Шмигаля, на додаток до вакцини, надалі постійно покращуватиметься протокол лікування хвороби.

"Наступного року буде перехідний етап у боротьбі з вірусом, подолання і перехід до нормального життя", - додав він.

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