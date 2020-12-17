Головні новини 17 грудня: Кернес помер, у Кабміні 2 нові міністри

Помер мер Харкова Кернес, у Кабміні - 2 нові міністри, на Донбасі поранили українського військовослужбовця, Лаврову подарували українську ікону, замість капелюха на ялинці тепер зірка, - головні новини України та світу 17 грудня.

Помер Кернес

Мер Харкова Геннадій Кернес помер у Німеччині. Останні 3 місяці він лікувався в берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, що виникли після коронавірусу. Похорон відбудеться на початку наступного тижня, поки ж місто поринуло в жалобу: в Харкові приспустили прапори і скасували розважальні заходи.

Вибори нового мера Харкова можуть розтягнутися на роки, вважає глава правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська. Їх має призначити парламент, в Україні бувало так, що в подібних ситуаціях це не відбувалося по кілька років. Поки не виберуть нового мера, містом керуватиме секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

У Кабміні - два нові міністри, а в Україні незабаром з'являться інвестняні

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Голосування проходило під крики "Ганьба". Депутат "Голосу" Інна Совсун стверджує, що депутати ОПЗЖ кнопкодавили, і політсила обіцяє домагатися скасування призначення.

Сергій Шкарлет і Дмитро Табачник, архівне фото

Ще один новий міністр - Роман Лещенко, колишній глава Держгеокадастру. Його призначили керівником Міністерства аграрної політики.

А колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка не змогли призначити міністром енергетики. У комітеті Ради з питань енергетики його кандидатуру підтримали 7 з 11 "слуг народу", в залі парламенту - 186 нардепів за необхідних 226.

Зате в Україні незабаром з'являться інвестняні - за відповідний законопроєкт Зеленського депутати дали 252 голоси.

Важкий день у зоні ООС

Снайпер супротивника поранив захисника України під Авдіївкою. Українського військовослужбовця доставили в госпіталь у стабільному стані, він перебуває при свідомості.

Українська сторона змогла забрати тіло військовослужбовця, який перейшов на бік противника і помер там від алкогольної чи наркотичної інтоксикації. Що саме сталося, з'ясовуватимуть слідчі.

Путін обіцяє "нарощувати підтримку Донбасу".

Поки ж терористи з ДНР нарощують градус емоцій на засіданнях ТКГ: "представник Донецька" Ніканоров обізвав члена української делегації Гармаша "брудним словом", представники ОБСЄ не відреагували.

Антоненко залишається за ґратами, Стерненко може туди потрапити

У підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка може бути COVID-19 - діагноз підтвердили в одного з його адвокатів, другий чекає на результат тесту. У зв'язку з цим захист просив випустити Антоненка з СІЗО - у нього не найміцніше здоров'я, і ​​коронавірус може дати ускладнення, але суд відмовив.

Одеського активіста Стерненка, якого судять за звинуваченням у вбивстві чоловіка, який напав на нього, прокуратура хоче закрити в СІЗО. Стерненко спочатку був під домашнім арештом, потім - під нічним домашнім арештом, близько 3 тижнів тому термін запобіжного заходу закінчився. Слухання відбудеться завтра о 12:00 в Приморському суді.

Лаврову в Боснії подарували 300-річну ікону

Ікону главі МЗС РФ вручив керівник одного з автономних регіонів Боснії і Герцеговини на прізвище Додік. Судячи з печатки ззаду на іконі, вона належала УРСР. Місцеві ЗМІ пишуть, що ікону "знайшли" в Луганську. Посольство України направило ноту протесту і вимагає з'ясувати, як ікона потрапила до Додіка.

Зірка замість капелюха

На головній ялинці країни тепер височіє зірка. У протистоянні її прихильників і прихильників "чарівного капелюха" поставлено ​​крапку.