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Головні новини 17 грудня: Кернес помер, у Кабміні 2 нові міністри

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Головні новини 17 грудня: Кернес помер, у Кабміні 2 нові міністри
Помер мер Харкова Кернес, у Кабміні - 2 нові міністри, на Донбасі поранили українського військовослужбовця, Лаврову подарували українську ікону, замість капелюха на ялинці тепер зірка, - головні новини України та світу 17 грудня.

Помер Кернес

Мер Харкова Геннадій Кернес помер у Німеччині. Останні 3 місяці він лікувався в берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, що виникли після коронавірусу. Похорон відбудеться на початку наступного тижня, поки ж місто поринуло в жалобу: в Харкові приспустили прапори і скасували розважальні заходи.

Вибори нового мера Харкова можуть розтягнутися на роки, вважає глава правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська. Їх має призначити парламент, в Україні бувало так, що в подібних ситуаціях це не відбувалося по кілька років. Поки не виберуть нового мера, містом керуватиме секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Головні новини 17 грудня: Кернес помер, у Кабміні 2 нові міністри 01

У Кабміні - два нові міністри, а в Україні незабаром з'являться інвестняні

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Голосування проходило під крики "Ганьба". Депутат "Голосу" Інна Совсун стверджує, що депутати ОПЗЖ кнопкодавили, і політсила обіцяє домагатися скасування призначення.

Головні новини 17 грудня: Кернес помер, у Кабміні 2 нові міністри 02

Сергій Шкарлет і Дмитро Табачник, архівне фото

Ще один новий міністр - Роман Лещенко, колишній глава Держгеокадастру. Його призначили керівником Міністерства аграрної політики.

А колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка не змогли призначити міністром енергетики. У комітеті Ради з питань енергетики його кандидатуру підтримали 7 з 11 "слуг народу", в залі парламенту - 186 нардепів за необхідних 226.

Зате в Україні незабаром з'являться інвестняні - за відповідний законопроєкт Зеленського депутати дали 252 голоси.

Важкий день у зоні ООС

Снайпер супротивника поранив захисника України під Авдіївкою. Українського військовослужбовця доставили в госпіталь у стабільному стані, він перебуває при свідомості.

Українська сторона змогла забрати тіло військовослужбовця, який перейшов на бік противника і помер там від алкогольної чи наркотичної інтоксикації. Що саме сталося, з'ясовуватимуть слідчі.

Путін обіцяє "нарощувати підтримку Донбасу".

Поки ж терористи з ДНР нарощують градус емоцій на засіданнях ТКГ: "представник Донецька" Ніканоров обізвав члена української делегації Гармаша "брудним словом", представники ОБСЄ не відреагували.

Антоненко залишається за ґратами, Стерненко може туди потрапити

У підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка може бути COVID-19 - діагноз підтвердили в одного з його адвокатів, другий чекає на результат тесту. У зв'язку з цим захист просив випустити Антоненка з СІЗО - у нього не найміцніше здоров'я, і ​​коронавірус може дати ускладнення, але суд відмовив.

Одеського активіста Стерненка, якого судять за звинуваченням у вбивстві чоловіка, який напав на нього, прокуратура хоче закрити в СІЗО. Стерненко спочатку був під домашнім арештом, потім - під нічним домашнім арештом, близько 3 тижнів тому термін запобіжного заходу закінчився. Слухання відбудеться завтра о 12:00 в Приморському суді.

Лаврову в Боснії подарували 300-річну ікону

Ікону главі МЗС РФ вручив керівник одного з автономних регіонів Боснії і Герцеговини на прізвище Додік. Судячи з печатки ззаду на іконі, вона належала УРСР. Місцеві ЗМІ пишуть, що ікону "знайшли" в Луганську. Посольство України направило ноту протесту і вимагає з'ясувати, як ікона потрапила до Додіка.

Головні новини 17 грудня: Кернес помер, у Кабміні 2 нові міністри 03

Зірка замість капелюха

На головній ялинці країни тепер височіє зірка. У протистоянні її прихильників і прихильників "чарівного капелюха" поставлено ​​крапку.

Головні новини 17 грудня: Кернес помер, у Кабміні 2 нові міністри 04

Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Феерверк будет в качестве такого события? Как никак а Гепа входил в десятку самых больших колаборантов и сепаратистов в Украине. Земля ему бетоном.
  • Чайка Київ
    Віталій Портников: Смерть Кернеса - моторошна кульмінація місцевих виборів Смерть харківського міського голови Геннадія Кернеса стала огидним підсумком нещодавньої виборчої кампанії в Україні. І справа тут не в особистості самого Кернеса. Політична характеристика людини, яку вважають одним з організаторів відправки бандитів до мирного Києвау дні Майдану 2013-2014 років, людини, що не шкодувала зусиль для того, щоб український Харків залишався похмурим радянським містом, коригування не потребує. І тільки в пострадянських країнах ця політична оцінка підміняє судовий вирок. Справа не в Кернесі. Справа в мафіозній системі управління нашою країною. Людину на смертному одрі перетворили на заручника кланових інтересів. Використовували, щоб зберегти клановий контроль над харківськими ресурсами. При цьому всі прекрасно розуміли, що Кернес до Харкова вже не повернеться - а якщо і повернеться, так точно не до мерії. Ми навіть не знаємо, чи був він у свідомості на момент виборів або просто залишався на системах життєзабезпечення, які відключили після того, як відбулися всі необхідні процедури, що забезпечили кланам контроль над Харковом. Це, звичайно, страшна смерть, яку навіть ворогу не побажаєш. В останні дні свого життя бути безпорадним інструментом в руках хижих жадібних людей, які цікавляться тільки грішми і які утримують тебе на цьому світі тільки заради того, щоб продовжувати наживатися, коли тебе вже тут не буде. Кернес був одним з небагатьох людей в моєму житті, що принижувалися до огидних публічних нападок на мене, але зараз я відчуваю тільки жалість. Це ж треба було так прожити своє життя, щоб так померти! Ну а харків'яни? Люди, які, напевно, думають, що вони ******* жителі ********* мегаполісу! Люди, які без вагань, всім небайдужим Харковом проголосували за привид, як у якомусь забитому африканському бантустані! Люди, які своїм голосуванням ще раз нагадали, що поки хижі клани можуть маніпулювати українцями, нічого в нашій країні не буде змінюватися на краще. Кернес помер. Мафія є безсмертною.
  • Киянин
    Одним падлом меньше. Хороший четверг.
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