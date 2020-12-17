"За зраду України має бути відповідальність", - Нацкорпус провів круглий стіл з питань боротьби з колабораціоністами. ВIДЕО

16 грудня у столиці відбувся круглий стіл на тему "Проросійський колабораціонізм в Україні та методи боротьби з ним".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку учасників заходу, колабораціонізм - надзвичайно небезпечне явище для національної безпеки, однак на сьомий рік війни держава досі не знає, як із ним боротися.

"Від самого початку російсько-української війни ми бачили багато прикладів і форм співпраці з ворогом. На рівні міських рад здавали міста, а представники правоохоронних органів передавали зброю і цінну інформацію", - зазначив керівник штабу Нацкорпусу Максим Жорін. Ця політична сила стала ініціатором заходу.

Промовці називали конкретні випадки, які, на їхню думку, підпадають під визначення колабораціонізму. Наприклад, згадали ексмера Слов'янська Нелю Штепу, яка співпрацювала з ватажком терористів Стрєлковим, організовувала референдум і здала місто ворогові. Втім, Штепа не тільки уникла відповідальності за свою діяльність, а й була реабілітована і навіть балотувалася в мери Слов'янська на останніх місцевих виборах.

На заході представили проєкт закону, який має визначити як саме поняття, так і відповідальність за колабораціонізм. Згідно із законопроєктом, колабораціоністами можуть бути не тільки окремі громадяни, а й юридичні особи.

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"Боротьба з колабораціонізмом - це та тема, яка має об'єднати всі проукраїнські сили як з боку громадського сектору, так і в парламенті", - підсумували учасники круглого столу, серед яких були чинні (Тетяна Циба, Єгор Чернєв від "Слуги народу" і Андрій Шараскін від "Голосу") і колишні (Ігор Лапін) нардепи, керівник штабу Нацкорпусу Максим Жорін, а також юристи Богдан Устименко та Віктор Шендибило, керівник проєкту InformNapalm Михайло Макарук, представник Руху ветеранів України Дмитро Шатровський, керівник Інституту національного розвитку Микола Кравченко.

За результатами заходу було створено робочу групу, яка відкрита для інших охочих працювати над законопроєктом і визначити той механізм, який дасть змогу притягати до відповідальності зрадників України.