На перший етап вакцинації заплановано 2 млн доз вакцини, для наступного етапу - близько 10 млн, - Шмигаль

Вакцинація проти коронавірусу в Україні почнеться в лютому 2021 року і стосуватиметься груп ризику. Пізніше вакцину також можна буде купити на комерційній основі.

Про це в інтерв'ю НВ заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Вакцину неможливо привезти відразу для всіх, але відразу всі і не захочуть вакцинуватися", - зазначив прем'єр.

Шмигаль нагадав, що насамперед потрібно вакцинувати медиків, військових у зоні ООС і працівників інтернатних установ. На другому етапі вакцину отримають співробітники правоохоронних органів і люди старші за 60 років. За словами прем'єра, для першого і другого етапу необхідно близько 2 млн доз вакцини.

"Тут важливо розуміти послідовність. У вакцини складна логістика та умови зберігання і перевезення. Якщо її розморозили, вона дійсна п'ять днів і треба вакцинувати", - пояснив глава уряду.

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Шмигаль сказав, що з лютого має початися вакцинація лікарів. У березні заплановано отримання першого мільйона доз вакцини від COVAX, потім кількість закуповуваних доз зростатиме щомісяця.

"Крім того, будуть комерційні можливості, - кожен охочий зможе собі купити. Не в аптеках ... швидше за все, в лікарнях, окремих пунктах вакцинації ... Ті, хто захоче зробити це за комерційну ціну, зможуть це зробити".

За словами Шмигаля, для першої хвилі вакцинації буде необхідно близько 2 млн вакцини, для наступного етапу близько 10 млн, разом 12 млн. "Якщо ми говоримо, що половина людей не хоче вакцинуватися, то все це близько 20 млн", - додав Шмигаль.

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