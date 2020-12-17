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Bloomberg: Зеленського ламає система, яку він обіцяв зруйнувати

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Bloomberg: Зеленського ламає система, яку він обіцяв зруйнувати
Американське видання Bloomberg порівнює Зеленського з Ющенком і пише, що він не може зруйнувати олігархічну систему і втрачає підтримку власної політсили.

Про це йдеться в матеріалі видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Через півтора року після вступу на посаду глави держави Зеленський опинився в епіцентрі конституційної кризи, а надії отримати до кінця грудня транш МВФ практично розвіялися.

Зеленський "веде небезпечну гру, яка закінчиться демонстрацією його нездатності керувати політичними подіями. Структурно країна залишається майже такою ж: нею керують олігархи, а парламент і судова система пронизані корупцією і зовнішнім впливом", - цитує видання слова Марка МакНемі, керівника європейського напрямку в консалтинговій компанії DuckerFrontier.

Видання зазначає, що за час президентства Зеленського не було затримано жодного високопосадовця-корупціонера. А орієнтовані на ринок реформатори і західні члени рад держкомпаній позбулися посад.

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"Багатьом цей спад нагадує президента Віктора Ющенка – лідера "помаранчевої революції" 2004 року, чия проєвропейська адміністрація прагнула підвищити прозорість, поки не загрузла у чварах", - пише Bloomberg.

Видання зазначає, що частина депутатів партії "Слуга народу" перебувають під впливом олігарха Ігоря Коломойського. Депутати виходять з-під контролю: навіть для ухвалення бюджету знадобилася допомога опозиції.

"Президент міг би знайти підтримку у вулиці і запропонувати їй стати у нього за спиною, як це було в минулому: вже відбулися демонстрації, що звинувачували суддів Конституційного Суду в тому, що ті діють за наказом магнатів. Але цей шлях таїть небезпеки", - пише Bloomberg.

"Відступ ставить під сумнів майбутнє нації, яка впродовж десятиліть відігравала величезну роль у геополітиці, неодноразово тиснучи на Захід і Росію", - підкреслює видання.

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Топ коментарі

  • Olga Mansika
    От не треба зюзю з Ющенком рівняти.У Ющенка не було повністю своєї ВР,там була коаліція(чим все закінчилось-знаємо),він розумний,на відміну від Вави,і він не підстилка кремлівська,знову ж на відміну від оманського осла.
    У нього багато своїх мінусів і помилок,але зюзі до Ющенка,як до неба раком
  • Светлана Науменко
    Такое впечатление, что в ОП кроме жратвы, ничем больше не занимаются. Мендель и Зеля только мордяки себе наели. А что с ихними мордами будет, когда в 2021 расходы на ОП повысятся на 40%?
    Bloomberg: Зеленского ломает система, которую он обещал разрушить - Цензор.НЕТ 1196
  • 18c49ed2
    Bloomberg: Зеленского ломает система, которую он обещал разрушить - Цензор.НЕТ 1640
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