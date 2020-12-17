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Разумков про оплату праці лікарів: Ми не можемо сьогодні поставити зарплати 80 - 300 тис. гривень

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Разумков про оплату праці лікарів: Ми не можемо сьогодні поставити зарплати 80 - 300 тис. гривень
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що поки в Україні немає грошей для того, щоб зрівняти зарплати лікарів в Україні і Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"На жаль, ми не можемо сьогодні поставити зарплати від 80 до 300 тисяч гривень. Прийняти це на законодавчому рівні? Я вам гарантую: проголосує вся Рада. Навіть ті, хто не ходять - всі прийдуть, всі проголосують. Але грошей під це у Кабінеті Міністрів України і в бюджеті держави, на жаль, поки немає.

Залучення додаткових ресурсів нам необхідне. І зараз профільне міністерство цим займається. І я впевнений, що і Верховна Рада це буде робити. Але порівняти наші можливості сьогодні як держави з можливостями навіть Польщі досить важко", - сказав Разумков.

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Топ коментарі

  • tamerlan
    Ну конечно не можете! Это ж вам не дИпутаты!
  • ALEX SUROVV
    Для начала поставьте хоть 15-20тыщ. Мусорам и чиновникам же поставили и рука не сломалась. Ахметову 40млрд грн в год за *зеленые тарифы* платите а врачам нельзя поднять зарплату?
  • Vadym Tsyrkalyuk
    как не может, а расчеты проводимые перед выборами зе-специалистами показали что лехко можно $4000, а это больше 80К гривен
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