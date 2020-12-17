Російські терористи повернули українського військового задушеним - а не п'яним, як спочатку заявила ТКГ. ДОКУМЕНТ

Військовослужбовець механізованої бригади ЗСУ, про якого раніше ТКГ повідомляла, ніби він п'яним перейшов на сторону противника і там помер, насправді був задушений.

Про це свідчать результати проведення судово-медичної експертизи, які виявилися в розпорядженні редакції Цензор.НЕТ.

Основною причиною смерті вказано асфіксію, категорія смерті - насильницька.

У документі зазначено, що на тілі військовослужбовця виявлені численні синці та садна.

Тристороння контактна група змінила повідомлення про те, що трапилося, на своїй сторінці в Фейсбуці. Раніше в тексті було зазначено, що військовослужбовець "14 грудня цього року, перебуваючи у стані сп'яніння, скоїв самовільний перехід на сторону противника (без зброї), і помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації". Тепер ця інформація відсутня, і сказано тільки, що він потрапив на непідконтрольну територію "за невстановлених обставин".

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