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Російські терористи повернули українського військового задушеним - а не п'яним, як спочатку заявила ТКГ. ДОКУМЕНТ

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Російські терористи повернули українського військового задушеним - а не п'яним, як спочатку заявила ТКГ. ДОКУМЕНТ
Військовослужбовець механізованої бригади ЗСУ, про якого раніше ТКГ повідомляла, ніби він п'яним перейшов на сторону противника і там помер, насправді був задушений.

Про це свідчать результати проведення судово-медичної експертизи, які виявилися в розпорядженні редакції Цензор.НЕТ.

Основною причиною смерті вказано асфіксію, категорія смерті - насильницька.

У документі зазначено, що на тілі військовослужбовця виявлені численні синці та садна.

Тристороння контактна група змінила повідомлення про те, що трапилося, на своїй сторінці в Фейсбуці. Раніше в тексті було зазначено, що військовослужбовець "14 грудня цього року, перебуваючи у стані сп'яніння, скоїв самовільний перехід на сторону противника (без зброї), і помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації". Тепер ця інформація відсутня, і сказано тільки, що він потрапив на непідконтрольну територію "за невстановлених обставин".

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Російські терористи повернули українського військового задушеним - а не пяним, як спочатку заявила ТКГ 01

Російські терористи повернули українського військового задушеним - а не пяним, як спочатку заявила ТКГ 02

Топ коментарі

  • Любоомир Недошитко 3e028e11
    Як просто негідникам з героя зробити зраднника - треба свього навсього сказати, що п"яний боєць самовільно прейшов на ворожу сторону і там помер від передозування. А насправді боєць був викрадений і перенісши тортури, був задушений. Ну хто відважиться служити в такій арміі під командуванням таких командирів, в яких ні честі . ні совісті?
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    А так как в нашей группе часто принимает участие Ермак, можно сказать, что там три стороны: РФ,РФ и РФ.
  • Vika Lysenko
    А у крысы зельцмана -«стойкое перемирие « !
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