Бюджет на 2021 рік передбачає закупівлю 4 млн доз вакцини проти COVID-19, - Разумков
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У державному бюджеті на 2021 рік закладено кошти для закупівлі близько 4 млн доз вакцини від коронавірусу. Однак український уряд шукає можливості залучення додаткових коштів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Право на владу" заявив глава Верховної ради України Дмитро Разумков.
Так, відповідаючи на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини, чи справді Україні вистачить коштів на закупівлю вакцини загалом для 2 млн населення, спікер парламенту відповів: "Це те, що передбачено бюджетом".
Водночас Разумков додав, що уряд залучатиме додаткові кошти для наповнення спеціального фонду для закупівлі вакцин проти COVID-19.
"Вони (уряд - ред.) виходять і з аукціонами, вони залучають ОВДП, співпрацюють із міжнародними партнерами і донорами. Чи достатньо цього? Ні недостатньо, але сьогодні виходимо з того бюджету, який є", - зазначив він.