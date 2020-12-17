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Бюджет на 2021 рік передбачає закупівлю 4 млн доз вакцини проти COVID-19, - Разумков

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У державному бюджеті на 2021 рік закладено кошти для закупівлі близько 4 млн доз вакцини від коронавірусу. Однак український уряд шукає можливості залучення додаткових коштів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Право на владу" заявив глава Верховної ради України Дмитро Разумков.

Так, відповідаючи на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини, чи справді Україні вистачить коштів на закупівлю вакцини загалом для 2 млн населення, спікер парламенту відповів: "Це те, що передбачено бюджетом".

Водночас Разумков додав, що уряд залучатиме додаткові кошти для наповнення спеціального фонду для закупівлі вакцин проти COVID-19.

"Вони (уряд - ред.) виходять і з аукціонами, вони залучають ОВДП, співпрацюють із міжнародними партнерами і донорами. Чи достатньо цього? Ні недостатньо, але сьогодні виходимо з того бюджету, який є", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    я уже два калькулятора поломал, но

    на 75% "мудрого українського наріда" вакцины НЕ хватает !!!!!!!!!!!!!!



    але, овцы ЗЕльоные, вспомните:
    "Я никому ничего не должен, кроме своей семьи"
    В.Зеленский
  • Иван Стариков
    есть хорошее правило - Врать в одно! так они даже на это не способны.
  • Iouri Kalinichenko
    4 млн доз вакцины - по два укола на чел.
    Короче, на пол Киева хватит.
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