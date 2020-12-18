Шмигаль: Кадровий голод підтверджую

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив кадровий голод в країні і що йому складно знаходити потрібних фахівців.

"Що таке на сьогодні кадрова політика уряду? Є банальні слова: професійні та порядні. Але є ще кілька параметрів, на які потрібно спиратися, коли сьогодні підбираєш кадри: незаангажованість і результативність", - сказав Шмигаль під час онлайн-розмови проєкту НВ "Україна і світ у 2021" в четвер увечері, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр зазначив, що, можливо, раніше і були люди, які робили реформи, але на цей момент "хочеться швидших законодавчих змін, хочеться швидше змінювати нормативку, хочеться прискорювати ці реформи, і швидше отримувати видимий результат".

Водночас прем'єр підтвердив кадровий голод у країні і що йому складно знаходити потрібних фахівців.

"Кадровий голод підтверджую, він є", - поскаржився Шмигаль.

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