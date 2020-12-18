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Вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США

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Вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США
Консультативна рада Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність коронавірусної вакцини Moderna.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The Washington Post.

"Вакцина проти коронавірусу Moderna в четвер отримала зелене світло від FDA", - зазначається в повідомленні. Таким чином, це рішення стало першим кроком для затвердження препарату американським регулятором.

При цьому експерти FDA підтвердили ефективність використання препарату для запобігання зараженню у людей від 18 років.

Зазначається, що за неофіційною інформацією, FDA вже в п'ятницю планує провести засідання, щоб видати офіційний дозвіл на вакцину.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов
    Только факты, думайте сами.

    В UK начали прививать пфайзеровской население 80+. При этом правительство ВБ полностью освободило Пфайзер от любой ответственности за возможный ущерб здоровью. Сам производитель не гарантирует отсутсвие дальнейших побочек, так как третья стадия клинических испытаний не завершена.

    Единственная стана, отказавшаяся прививать своих граждан пфайзеровской недоработкой- Швейцария. Чтобы вы понимали, чекисткий "Спутник V" вообще адская неисследованная херь,которую я даже тут не обсуждаю. На лицо явный план проредить население планеты.Чей это план - бейдельбергского клуба, Рептилоидов с Нибиру, Гейтса, Ротшильдов, Рокфеллеров или товарища Си, или вместе взятых, я не знаю.

    Но вот вам информация к размышлению. Классическая вакцина представляет собой ослабленную культуру возбудителя. То,чем сейчас нам предлагают привиться, не является вакциной как таковой! Что же это ? Это некий субстракт, содержащий ФРАГМЕНТЫ вирусного РНК, который будет встраиваться в генетический код человека,таким образом ИЗМЕНЯЯ его. А что станет с организмом, когда вирус будет уже подавлен, а антитела будут продолжать вырабатываться? Производители не дают ответа на эти вопросы. Для того, чтобы закончит третью стадию клинических исследований, нужны как минимум несколько лет, чтобы обнаружить возможные побочки во временной перспективе. Итак, нам предлагают(пока добровольно) привиться неведомой херней, за которую НИКТО не берёт на себя ответственность. Думайте и будьте здоровы! (с)
  • Антип61
    Любой ретровирус встраивает участок ДНК, восстановленный из вирусной РНК, в ДНК человека. Это происходит, если, например, переболеть корью и это же делают вакцины от кори. Люди болеют корью как минимум несколько тысячелетий, прививаются от нее с 1963 года. Поэтому считать "А что станет с организмом, когда вирус будет уже подавлен, а антитела будут продолжать вырабатываться?" офигенной загадкой мягко говоря некорректно.
  • Порохобандерівець
    Сподіваюся, мені дістанеться якісний чіп. Майкрософт взагалі робить якісні речі. Навіть недооцінена Windows 8 на голову вища сьомої, на котрій і досі деякі придурки сидять.
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