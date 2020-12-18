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Спікер Разумков заявив, що готовий вакцинуватися проти коронавірусу в прямому ефірі

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Спікер Разумков заявив, що готовий вакцинуватися проти коронавірусу в прямому ефірі
Голова ВРУ Дмитро Разумков готовий вакцинуватися проти коронавірусу в прямому ефірі, але за свій рахунок.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ.

"Для мене це взагалі не проблема - провакцинуватися в прямому ефірі. Якщо це додасть комусь бажання провакцинуватися, проблем немає. Інше питання. Вмикаємо банально логіку: я нещодавно перехворів на коронавірус. Якщо є сьогодні вакцина, яку можна вколоти мені для того, щоб показати як це круто, або вколоти медсестрі, яка постійно працює з ковідними дітьми, у мене питання - кому з нас це важливіше. Якщо ви ставите мені запитання, чи готовий я це зробити, взагалі не проблема, але напевно я як людина, яка отримує трохи більше, я робитиму це за свої кошти, а можна робити це і в прямому ефірі, якщо це додасть бажання людям вакцинуватися", - підкреслив він.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Дід Трохим
    Как сын русского отца (это его цитата) пусть вакцинируется расейской вакциной.
    А мы будем потом с полгодика наблюдать как за подопытным кроликом
  • нетоварищ
    Спикер, ты же нагло обманываешь. Так мы и поверили, что ты уколешь себе ту же вакцину, что вы приготовили мудрому нариду, вас избравшему. Для себя ты в прямом эфире нечто поприличнее уколешь. Помним мы, как твой бубачка в прямом эфире анализы сдавал. Дурил мудрый нарид в прямом эфире, и в прямом же эфире липовые результаты анализов народу демонстрировал. Вы жулики известные, клейма негде ставить.
  • Куприк
    Це Разумков таким образом начинает свою предвыборную компанию в президенты Украины .
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