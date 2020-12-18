США в ОБСЄ: У відсутності прогресу щодо миру на Донбасі винна Росія

Відмова РФ виконувати свої зобов'язання в межах Мінських домовленостей - головна причина відсутності у 2020 році прогресу у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час останнього цього року пленарного засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Відмова Росії виконувати свої "мінські" зобов'язання та вести добросовісні переговори є причиною того, чому у 2020 році не вдалося досягти більшого прогресу", - заявив американський дипломат.

Він зазначив, що через рік після Нормандського саміту в Парижі так і не вдалося втілити конкретні заходи з розмінування, розведення сил та засобів, відкриття нових КПВВ.

"Міжнародному комітету Червоного хреста також досі не надано повний і безумовний доступ до всіх затриманих осіб у підконтрольних Росії районах Донбасу. Я переконаний, що сім'ї цих людей зараз були б дуже щасливі, якби цей доступ був наданий і можна було подивитися, чи тримають цих людей у гуманних умовах і чи не поводяться з ними жорстоко", - заявив посол США при ОБСЄ, наголосивши на необхідності здійснення обміну за формулою "всі на всіх".

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Він також наголосив, що Сполучені Штати "продовжують закликати Росію негайно вивести свої сили й озброєння та взяти конструктивну участь у дискусіях щодо того, як покласти край конфлікту".

На цьому тлі дипломат зауважив, що "Україна послідовно демонструє політичну волю, необхідну для стимулювання реального прогресу на місцях, що зовсім нещодавно засвідчило продовження Радою дії закону про особливий статус Донбасу ще на один рік".

"Москва ж продовжує демонструвати непродуктивний підхід до мирних переговорів", - констатував Гілмор.

Постпред США додав, що американські санкції проти Росії будуть залишатися чинними, поки вона не виконає повністю усі свої зобов’язання у межах Мінських домовленостей.