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Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, противник бив зі 122-мм артсистем, 120- та 82-мм мінометів, - штаб ОС

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Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, противник бив зі 122-мм артсистем, 120- та 82-мм мінометів, - штаб ОС
Минулої доби, 17 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував наших воїнів обстрілами протягом усієї доби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, збройні формування Російської Федерації чотири рази відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї. Проти наших воїнів противник застосував артилерійські системи 122-мм калібру в поєднанні зі 120- та 82-мм мінометами. Крім того, по Водяному окупанти вели вогонь і з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Також повідомляється, що надвечір, противник активізував свої вогневі дії і поблизу населених пунктів Верхньоторецьке та Широкине, де відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів.

У передмісті Авдіївки противник двічі обстріляв позиції українських захисників із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, до того ж вів і снайперський вогонь. "Внаслідок обстрілу снайпера один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снайпер поранив захисника України під Авдіївкою, - українська делегація в ТКГ

У штабі зазначили, що на численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відповіли негайно: "З гранатометів різних систем Об’єднані сили миттєво відкрили прицільний вогонь по позиціях ворога".

Також повідомляється, що минулої доби представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 64 адміністративні правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4872 транспортні засоби та 4702 особи. Також було затримано 4 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1046 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 860 осіб.

"Від початку поточної доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.

Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, противник бив зі 122-мм артсистем, 120- та 82-мм мінометів, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • ingrid
    Уже тошнит от «тишины» а-ля преЗедент.........😡

    Раненному - сил и выздоровления.......
  • Leo Kot
    https://www.facebook.com/korchynskaoksana/?__cft__[0]=AZUzHu2Vqb223RO5jxSxeehJ1_FWNRH3Cc64CLF75ZQanzzhe4Wsr3DNR92E1z33EtpLxj0mhRxZDGKw269bLPwLVtrmyt1gJ-s1kwypvjapHjVSrwXUJ8SxlwYF1PgSROmCeoqBSzLLKU-2p6_9Dl9Ls3gfzPUa5AaVrkbvEm42pQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Оксана Корчинська

    https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/458603885539631?__cft__[0]=AZUzHu2Vqb223RO5jxSxeehJ1_FWNRH3Cc64CLF75ZQanzzhe4Wsr3DNR92E1z33EtpLxj0mhRxZDGKw269bLPwLVtrmyt1gJ-s1kwypvjapHjVSrwXUJ8SxlwYF1PgSROmCeoqBSzLLKU-2p6_9Dl9Ls3gfzPUa5AaVrkbvEm42pQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 58 хв ·

    https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzHu2Vqb223RO5jxSxeehJ1_FWNRH3Cc64CLF75ZQanzzhe4Wsr3DNR92E1z33EtpLxj0mhRxZDGKw269bLPwLVtrmyt1gJ-s1kwypvjapHjVSrwXUJ8SxlwYF1PgSROmCeoqBSzLLKU-2p6_9Dl9Ls3gfzPUa5AaVrkbvEm42pQ&__tn__=*NK-y-R #перемир 'я

    Українська армія буде нести втрати поки не буде відповідати !

    На фронті знову російські снайпера розстрілюють наших воїнів . Позавчора екіпаж Асап 3 боровся за життя бійця , пораненого в районі Песок. Вчора в районі Авдіївки москалі знову поцілили в голову нашого воїна .

    «Верховний головнокомандувач» мовчить, бо його виборцям є важливішою інформація щодо того на який курорт за кордон він їде відпочивати.
    Телевізійні канали мовчать , бо поранені і вбиті не цікаві їхньому президенту, краще показувати доленосну для країни побудову ковзанки біля офісу зеленського.
    В країні влада симулює життя , але піпл простий , серіали в телеящіку їх влаштовують, головне , щоб був мир Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4772Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4772Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4772, так Олів'є смачніше.
    Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6837

    Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3337

    Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8439
  • Русский Алкаш
    В штаб отметили, что на многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники ответили незамедлительно: "Из гранатометов различных систем Объединенные силы мгновенно открыли прицельный огонь по позициям врага".Источник: https://censor.net/ru/n3237679

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    Боюсь, что про ответный огонь врут в штабе. А если не врут, то ответ был не адекватен.
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