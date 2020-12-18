В ООН заявили, що світовий туризм повернувся до рівня 1990 року, галузь втратила $935 млрд

Туристична галузь втратила 935 млрд доларів за перші 10 місяців 2020 року через коронавірус і пов'язані з ним обмеження. Це означає, що світовий туризм повернувся до рівня 1990 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомила Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO).

У період із січня по жовтень туристичні напрямки прийняли на 900 млн менше іноземних туристів порівняно з тим же періодом 2019 року, уточнили в організації.

Організація уточнила, що за прогнозами, кількість міжнародних мандрівників скоротиться на 70-75% за підсумками року.

У 2019 році кількість туристів, що переміщуються між країнами, сягала півтора мільярда.

За прогнозами UNWTO, до другої половині 2021 року туризм може частково відновитися. Але повернення до рівня 2019 року за кількістю міжнародних прибуттів, ймовірно, займе від 2,5 до чотирьох років.

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"Новини про початок вакцинації підвищують бажання споживачів подорожувати, але до одужання галузі ще далеко. Країнам необхідно активізувати зусилля щодо безпечного відкриття кордонів, підтримки робочих місць і підприємств у сфері туризму. Стає дедалі очевидніше, що туризм - один з найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу секторів економіки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глобальні потоки прямих іноземних інвестицій у першій половині 2020 року скоротилися на 49% порівняно з 2019 роком.

Також повідомлялося, що спад світової торгівлі у 2020 році очікується на рівні 7-9%.