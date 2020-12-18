Король Швеції визнав, що стратегія боротьби з COVID-19 у країні була невдалою: "У нас багато загиблих, і це жахливо"

Король Швеції Карл XVI Густав визнав, що стратегія боротьби з коронавірусом, якої дотримувалася країна, була невдалою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, його слова наводить Financial Times.

"Я думаю, що ми зазнали невдачі. У нас багато загиблих, і це жахливо", - сказав Карл Густав у щорічному зверненні до шведів.

За його словами, відмова від жорстких заходів призвела у Швеції до більшої, ніж у сусідів, кількості померлих від інфекції.

Водночас представниця королівського двору Маргарета Торгрен заявила, що слова Карла XVI Густава не можна сприймати як заяву про стратегію боротьби з коронавірусом. За її словами, король мав на увазі всю Швецію і все шведське суспільство.

Швеція не запроваджувала жорсткий карантин на піку епідемії COVID-19. Зокрема, у країні не закривали школи, ресторани і спортивні зали.

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За даними Університету Джонса Гопкінса на 17 грудня, у Швеції зареєстрували 357,5 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією. Померли за час епідемії 7893 особи.

Для порівняння, в Данії зафіксували 124 тисячі випадків захворювання, померли, за офіційними даними, 992 людини. У Норвегії зареєстровано 42,3 тисячі випадків, з них смертельних - 402.