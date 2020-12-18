Українська делегація поїде до Страсбурга на січневу сесію ПАРЄ, - Ясько

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи провела екстрене засідання щодо січневої сесії організації. Делегація вирішила їхати до Страсбурга, щоб в оффлайн режимі взяти участь у сесії ПАРЄ.

Про це заявила глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами нардепки, ПАРЄ вирішила проводити зимову сесію у 2021 році в гібридному форматі, тобто делегації за бажання можуть приїхати у Страсбург, а інші - братимуть участь онлайн.

"Представники усіх фракцій одноголосно висловилися, що треба їхати на січневу сесію в ПАРЄ. Україна потребує сильного голосу на міжнародних майданчиках", - написала вона.

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Нагадаємо, жовтнева сесія ПАРЄ в Страсбурзі була скасована через пандемію коронавірусу.

До цього через пандемію коронавірусу було скасовано весняну сесію ПАРЄ. Вона мала відбутися 20-24 квітня.