В Україні за добу від COVID-19 померли 260 осіб, виявлено 12 630 нових випадків, одужали - 12 866
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"12 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 904 особи;
летальних випадків – 260;
одужало – 12 866 осіб;
здійснено тестувань за добу – 68 759 (зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 944 381 особа;
одужало – 561 222 особи;
летальних випадків – 16 256;
проведено ПЛР-тестувань – 5 209 462.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях", - розповів Степанов.