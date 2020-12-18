В Україні за добу від COVID-19 померли 260 осіб, виявлено 12 630 нових випадків, одужали - 12 866

В Україні станом на ранок п'ятниці, 18 грудня, зафіксовано 12 630 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 12 866 осіб, померли 260 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 904 особи;

летальних випадків – 260;

одужало – 12 866 осіб;

здійснено тестувань за добу – 68 759 (зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 944 381 особа;

одужало – 561 222 особи;

летальних випадків – 16 256;

проведено ПЛР-тестувань – 5 209 462.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях", - розповів Степанов.



