За добу у світі виявили рекордні 721,7 тис. нових випадків COVID-19, померли 12,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 75,2 млн. ІНФОГРАФІКА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 75 283 201 випадок інфікування, з них 721 756 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 668 366 осіб, з них 12 830 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 52,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - сьому. Перед нашою державою опинилися Німеччина, Росія, Велика Британія, Франція, Італія, Польща, Нідерланди та Іспанія.