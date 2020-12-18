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"Дуже сумно це бачити": Трамп заявив, що не причетний до переслідування сина Байдена

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"Дуже сумно це бачити": Трамп заявив, що не причетний до переслідування сина Байдена
Чинний глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що ніяк не пов'язаний з тим, що проти Гантера Байдена, сина обраного президента США, розпочато розслідування у податковій справі за його бізнес за кордоном, зокрема в Україні та Китаї.

Про це Трамп написав у четвер в соцмережі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я ніяк не пов’язаний з потенційним переслідуванням Гантера Байдена чи родини Байденів. Це знову фейкові новини. Насправді мені дуже сумно бачити це", - повідомив чинний глава Білого дому.

Напередодні центральні американські медіа повідомили, що, за інформацією численних джерел, Трамп звертався до юридичних радників у Білому домі з цього питання. Зокрема, він хотів дізнатися про можливість призначити спецпрокурора в розслідуванні проти сина свого політичного опонента.

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Як повідомлялося, Гантер Байден певний час вів бізнес в Україні, зокрема, в компанії Burisma, а також у Китаї, чого ніколи не приховував. 9 грудня він заявив, що його оповістили про початок розслідування прокуратурою штату Делавер, пов’язаного з податковими справами.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • No48
    Це пiсля того, як вiн шмарклю просив свого на 100% прокурора до розслiдування справи Бурiсми долучити?
    Ну то вiримо, вiримо...
  • DEDALiu
    Все это попытка действовать на опережение.Он прекрасно знает,что его сын и зять будут в большой опасности,когда руки юстиции окажутся развязанными. И вот тогда,когда его родственничков начнут трясти,(по вполне объективным причинам),то рыжий клоун начнет кричать,что это расследование есть ответ на расследование в отношении сына Байдена,и не более того. То есть,он хочет поставить на одну тарелку своих родственничков,которые на самом деле завязаны во многих грязных делах,и сына избранного президента.Вот из-за чего этот визг.
  • Shu Shu
    Сейчас и ЗеМародер заявит, что непричастен к президенту Украины.
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