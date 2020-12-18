"Дуже сумно це бачити": Трамп заявив, що не причетний до переслідування сина Байдена
Про це Трамп написав у четвер в соцмережі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Я ніяк не пов’язаний з потенційним переслідуванням Гантера Байдена чи родини Байденів. Це знову фейкові новини. Насправді мені дуже сумно бачити це", - повідомив чинний глава Білого дому.
Напередодні центральні американські медіа повідомили, що, за інформацією численних джерел, Трамп звертався до юридичних радників у Білому домі з цього питання. Зокрема, він хотів дізнатися про можливість призначити спецпрокурора в розслідуванні проти сина свого політичного опонента.
Як повідомлялося, Гантер Байден певний час вів бізнес в Україні, зокрема, в компанії Burisma, а також у Китаї, чого ніколи не приховував. 9 грудня він заявив, що його оповістили про початок розслідування прокуратурою штату Делавер, пов’язаного з податковими справами.