Разумков обіцяє розібратися з імовірним кнопкодавством під час призначення Шкарлета: У нас діє закон про кримінальну відповідальність за неперсональне голосування

Глава Верховної Ради прокоментував заяву партії "Голос" про ймовірне кнопкодавство під час призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Про це Дмитро Разумков сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик звернулася до спікера, заявивши, що її політсила має докази, ніби під час призначення Сергія Шкарлета депутати від фракції ОПЗЖ кнопкодавили.

"Якщо ми говоримо про цей випадок, - якщо будуть факти, ви знаєте позицію, мені абсолютно байдуже, від якої політичної сили це буде відбуватися. У нас діє закон - один для всіх - про неперсональне голосування та кримінальну відповідальність за це. Якщо є факти - будемо збиратися, будемо вирішувати це питання", - зазначив Голова ВР.

Він нагадав, що під час роботи Верховної Ради дев'ятого скликання лише на початку було декілька випадків кнопкодавства.

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"На щастя, ми з вами в цьому парламенті ухвалили закон про кримінальну відповідальність за неперсональне голосування. Моя особиста позиція (вона в мене була і до того, як я прийшов у парламент, і сьогодні): якщо людина кнопкодавить, вона має втрачати мандат. На жаль, Конституційний Суд той законопроєкт, який був нами розроблений і направлений, повернув, визнав його неконституційним. Я думаю, що все-таки ми прийдемо до того, що буде інший законопроєкт, який також буде направлений у Конституційний Суд", - розповів Разумков.

Голова ВР додав, що модернізувати систему "Рада", аби унеможливити неперсональне голосування, коштує 300 млн грн.

Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Доти він виконував обов'язки очільника МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування та повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був Григорій Суркіс, у той час відсутній у Верховній Раді.