Рада і Кабмін шукатимуть додаткові шляхи наповнення COVID-фонду, - Разумков

Верховна Рада і Кабінет Міністрів у новому році шукатимуть додаткові можливості для наповнення спецфонду боротьби з COVID-19 і закупівлі вакцини.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні і міністерство, і бюджетний комітет займаються цими питаннями. І ми одразу після Нового року, я думаю, що будемо шукати додаткові можливості для наповнення цього фонду. Якщо ми говоримо про профільний комітет (я маю на увазі Комітет з питань охорони здоров'я), він займав жорстку позицію. І не лише вони тиснули на Кабінет Міністрів для того, щоб залучити додаткові ресурси як у загальний фонд бюджету, так і в так званий спеціальний. Але сьогодні ми виходимо з тих умов, які в нас є", - зазначив Разумков.

За його словами, уряд намагається залучити більше коштів для закупівлі вакцини проти коронавірусу.

"Вони виходять з аукціонами, вони виходять, аби залучити ресурси через ОВДП, вони сьогодні співпрацюють з міжнародними партнерами та донорами... А ми, Верховна Рада, виходимо лише з тих ресурсів, які нам пропонуються, ми не можемо просто взяти і додати", - пояснив Голова ВР.

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Він також зазначив, що спочатку не планувалася створювати окремий "антиковідний" фонд на наступний рік, однак парламентарії змогли збільшити фонд, спрямований на медичні потреби.

"Усі фонди, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, у тому числі пов'язані з фінансуванням медицини, вони закладалися в бюджет Міністерства охорони здоров'я, але під час розгляду питання бюджету було ухвалено рішення все ж таки створити додатковий спеціальний фонд, який має наповнюватися тими ресурсами, що будуть з'являтися в державі", - розповів Разумков.

Він уточнив, що цей фонд буде спрямований на три ключові питання: боротьбу з коронавірусом, додаткове фінансування вакцинації населення та додаткову підтримку медиків.