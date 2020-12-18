Сьогодні ВР заслухає звіт Степанова і розгляне питання призначення Лапутіної міністром у справах ветеранів
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Сьогодні, 18 грудня, під час пленарного засідання Верховної Ради депутати заслухають звіт Кабміну щодо запровадження карантину і вакцинації населення України проти COVID-19 у межах години запитань до уряду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на порядок денний ВР.
Крім цього на порядку денному значиться питання призначення Юлії Лапутіної на посаду міністра у справах ветеранів України. Представляти її кандидатуру буде прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Також до порядку денного внесено розгляд низки законопроєктів, зокрема законопроєкт глави держави Володимира Зеленського № 3711 про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду і органів суддівського управління.
Більш детально ознайомитися з порядком денним парламенту можна за посиланням.