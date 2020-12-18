Кулеба пояснив, чому не ходить на проросійські телеканали: "Ви не вступаєте в лайно?"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив в ефірі "Радіо НВ" 17 грудня, що не ходить на проросійські телеканали, передає Цензор.НЕТ.
"На індивідуальному рівні я для себе декілька років тому вирішив, що ніколи не братиму участі в телешоу і програмах певної групи телеканалів. Вони ображалися, телефонували, усіляко мене затягували. Але я вважаю, що якщо ти можеш дозволити собі не ходити і не підживлювати їхні ефіри фактом своєї присутності, не легітимізувати цим їхнє існування, то ти маєш це робити", - сказав дипломат.
Він зауважив, що не поділяє думку, що "достукатися" до аудиторії слід з усіх можливих майданчиків.
"Ви не вступаєте в лайно, тому що треба вступити на грішну землю, правильно? Ви намагаєтеся лайно обійти. Так і тут. В інформаційному просторі ситуація така сама. Тобто є якісь правила особистої гігієни, яких потрібно дотримуватися", пояснив Кулеба.