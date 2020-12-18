Кулеба пояснив, чому не ходить на проросійські телеканали: "Ви не вступаєте в лайно?"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що не поділяє думку, що потрібно ходити всюди, щоб "достукатися" до аудиторії. Так він відповів на запитання про відвідини проросійських телеканалів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив в ефірі "Радіо НВ" 17 грудня, що не ходить на проросійські телеканали, передає Цензор.НЕТ.

"На індивідуальному рівні я для себе декілька років тому вирішив, що ніколи не братиму участі в телешоу і програмах певної групи телеканалів. Вони ображалися, телефонували, усіляко мене затягували. Але я вважаю, що якщо ти можеш дозволити собі не ходити і не підживлювати їхні ефіри фактом своєї присутності, не легітимізувати цим їхнє існування, то ти маєш це робити", - сказав дипломат.

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Він зауважив, що не поділяє думку, що "достукатися" до аудиторії слід з усіх можливих майданчиків.

"Ви не вступаєте в лайно, тому що треба вступити на грішну землю, правильно? Ви намагаєтеся лайно обійти. Так і тут. В інформаційному просторі ситуація така сама. Тобто є якісь правила особистої гігієни, яких потрібно дотримуватися", пояснив Кулеба.