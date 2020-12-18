Деякі європейські лідери пішли на самоізоляцію через виявлення коронавірусу в Макрона

Глава Євроради Шарль Мішель, іспанський прем'єр Педро Санчес, прем'єр Португалії Антоніу Кошта та інші європейські лідери і політики пішли на самоізоляцію після виявлення коронавірусу в президента Франції Емманюеля Макрона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Багато з тих, хто відвідав Париж з нагоди річниці Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) і зустрічався з Макроном, пішли на ізоляцію. Зокрема, глава Євроради Шарль Мішель і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Вони обидва побажали Макрону якнайшвидшого одужання.

"Підтримую і бажаю швидкого одужання Емманюелю Макрону", - написав Шарль Мішель у твітері.

Санчес приєднався до побажань.

"Мої найкращі побажання Емманюелю Макрону. У понеділок я брав участь у святкуванні на честь 60-річчя ОЕСР. Відповідно до протоколів, я припиняю всю діяльність і пробуду на самоізоляції до 24 грудня", - йдеться в повідомленні прем'єра Іспанії у твітері.

Генеральний секретар ОЕСР Анхель Гурріа теж пішов на самоізоляцію.

"Мої думки з президентом Емманюелем Макроном, щоб він швидше видужував. У зв'язку з його участю у святкуванні 60-річчя ОЕСР у понеділок і наступними медичними протоколами я йду на самоізоляцію і роблю тест", - написав він у твітері, зазначивши, що для гарантування безпеки гостей і персоналу було вжито всіх необхідних заходів.

На самоізоляцію відправився і прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. Він обідав з Макроном у середу. Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель брав участь разом з французьким президентом у Європейській раді, тому теж вирішив ізолюватися до отримання результатів тесту.

"Я бажаю якнайшвидшого і повного одужання, дорогий Емманюелю Макрон! Після нашої участі в Європейській раді я вирішив як запобіжний захід помістити себе на самоізоляцію до отримання результатів свого тесту, щоб захистити оточуючих. У мене немає симптомів, і я продовжую повною мірою працювати над своїми завданнями й обов'язками", - написав Беттель у твітері.

Бельгійський прем'єр Олександр Де Кроо контактував з Макроном минулого четверга і теж вирішив ізолюватися до отримання результатів тесту на коронавірус.

"Я бажаю якнайшвидшого одужання Емманюелю Макрону. Ми контактували минулого четверга, сьогодні я зробив тест і ізолююсь до отримання результату", - написав Де Кроо у твітері.

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Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін також у четвер вирішив обмежити контакти, поки чекає результати свого тесту, пише Guardian.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, на відміну від багатьох інших європейських лідерів, не збирається йти на самоізоляцію. Вона вже здавала тест на COVID-19 після зустрічі з Макроном на саміті ЄС, і результат був негативний. Меркель побажала французькому президентові якнайшвидшого одужання.

Крім європейських лідерів, на самоізоляцію вирушили кілька французьких політиків. Як повідомляє телеканал BFMTV, в середу Макрон вечеряв у компанії десяти осіб, включно з французьким прем'єром Жаном Кастексом, президентом Національних зборів Річардом Ферраном і генеральним секретарем Єлисейського палацу Алексісом Кохлером.

Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що президент Франції Макрон захворів на коронавірус.