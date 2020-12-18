Наша "Мрія" здатна за кілька рейсів забезпечити всю Європу вакциною проти COVID-19, - Шмигаль

Український літак "Мрія" може буквально за кілька рейсів привезти необхідну кількість вакцини проти коронавірусу в Європу.

Про це Денис Шмигаль заявив під час онлайн-конференції "Україна і світ у 2021", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новини 24.

За словами прем'єра, Україна має певні потужності й далеко не є відсталою країною у царині технологій.

"Навіть є така ідея, що наш літак "Мрія" фактично за кілька рейсів зможе привезти увесь необхідний обсяг вакцин, наприклад, із Північної Америки у Європу", - заявив Шмигаль.

Єдине, що на український літак треба встановити холодильне обладнання. Бо вакцину проти COVID-19 треба зберігати за дуже низької температури – до мінус 70, або й мінус 80 градусів.

"Це виклик", та навіть за цієї умови використання "Мрії" значно здешевить логістику у процесі транспортування антикоронавірусної вакцини, переконаний Денис Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На перший етап вакцинації заплановано 2 млн доз вакцини, для наступного етапу - близько 10 млн, - Шмигаль