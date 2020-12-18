Ліквідовано пожежу в психоневрологічному диспансері в Києві, - ДСНС

18 грудня в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання в 2-поверховому будинку психоневрологічного диспансеру в Оболонському районі Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС у Києві.

Згідно з даними рятувальників, після прибуття до місця події було встановлено, що пожежа виникла на 2 поверсі, в побутовому приміщенні.

"Завдяки злагодженим діям вогнеборців та персоналу диспансеру були врятовані 6 пацієнтів установи, які ховалися під ліжками, евакуйовано 51 особу, також не допущено поширення вогню на суміжні приміщення", - наголошують у повідомленні ДСНС.

Крім цього зазначають, що пожежа була локалізована о 8:25 і ліквідована о 8:37.

Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

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