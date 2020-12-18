Реальні масштаби проникнення хакерів на інформресурси держорганів вражають: атаки відбуваються майже щодня, - Баканов

Всі органи влади повинні більш системно працювати над поліпшенням інформаційної та кібербезпеки нашої держави.

Про це заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов на нараді з представниками міністерств і відомств, яку ініціювала СБУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Системно питаннями кібербезпеки роками ніхто не займався. І ми повинні змінити цей підхід. Реальні масштаби проникнення на інформресурси органів влади вражають - атаки відбуваються майже щодня. Ми провели їх детальний аналіз. Висновки прості - потрібно діяти негайно і системно", - зазначив Іван Баканов.

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За його словами, переважна більшість кіберзагроз надходить із боку Російської Федерації. "Вона спрямовує величезні сили на боротьбу з Україною - особливо у сфері інформаційної та кібербезпеки", - додав голова СБУ.

Він наголосив, що несанкціонований доступ до інформаційних систем центральних органів виконавчої влади з боку агресора завдає істотної шкоди національній безпеці України. "Це сигнал для всіх нас - потрібно виводити протидію кібератакам на новий рівень", - зазначив Іван Баканов.

Також представники кібердепартаменту СБУ додали, що понад 70% від загальної кількості всіх кібератак на органи державної влади відбувається з боку Російської Федерації. І за прогнозами в 2021 році головними об'єктами хакерських атак залишатимуться системи електронного документообігу, електронна пошта та інші інструменти дистанційної роботи і корпоративних мереж. Цілями кібератак також можуть стати об'єкти критичної інфраструктури, стратегічні підприємства.

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Нагадаємо, що тільки за 9 місяців 2020 р Служба безпеки України нейтралізувала 460 кіберінцидентів і кібератак на органи державної влади та критично важливі об'єкти інфраструктури. Також за цей період заблоковані 2,5 тисячі вебресурсів, які використовувалися в злочинних цілях, і діяльність 20 хакерських угруповань.