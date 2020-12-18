Цього року Україна втратить не більш як 5% ВВП через кризу, - Шмигаль

Падіння вітчизняної економіки за підсумками 2020 року становитиме не більш як 5% валового внутрішнього продукту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час заходу "Україна і світ у 2021 році".

"Сьогодні ми чітко розуміємо, що цього року ми втратимо не більше як 5% ВВП через цю кризу. Сьогодні ми розуміємо, як ми будемо жити наступного року. Ми прогнозуємо 4,6% зростання економіки. Наступного року ми прогнозуємо помірну інфляцію - НБУ дає 5+1%, Мінекономіки вважає, що для пожвавлення економіки між 7 і 7,3% буде прийнятно", - сказав голова уряду.

Нагадаємо, раніше заступник голови ОП Юлія Ковалів заявила, що падіння ВВП за підсумками року не повинно перевищувати 5%.

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