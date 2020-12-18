До пацієнта в критичному стані швидка має приїхати за 10 хвилин, - МОЗ

Кабінет Міністрів України постановою затвердив підходи до організації надання екстреної медичної допомоги, встановивши принцип пріоритетних станів, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю.

За її словами, цільовий час приїзду бригади екстреної медичної допомоги буде визначатися не за територіальною належністю, а за пріоритетними станів пацієнтів. Зокрема, протягом 10 хвилин бригада має приїхати до пацієнта в критичному стані, тобто у разі зупинки дихання, масивної кровотечі або стану, що загрожує життю пацієнта, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Протягом 20 хвилин до пацієнта має приїхати бригада в екстреному випадку, коли несвоєчасне надання медичної допомоги може призвести до різкого погіршення стану здоров'я пацієнта - зокрема, під час порушення свідомості, підозри на інфаркт або інсульт.

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Крім того, в постанові визначено ще дві категорії звернень. Зокрема, неекстренні виклики, коли пацієнт не перебуває в невідкладному стані, проте потребує огляду медпрацівника. Такими станами можуть бути, зокрема, підвищення артеріального тиску або підозра на пневмонію.

"Диспетчер може повідомити сімейного лікаря про таке звернення в разі екстреної медичної допомоги, передати цей виклик у центр первинної медико-санітарної допомоги або, якщо немає можливості з тих чи інших причин оглянути пацієнта, направити бригаду екстреної медичної допомоги протягом певного часу і за умови, що бригада не виконуватиме екстрені й критичні виїзди", - сказала Садов’як.

Заступниця міністра зазначила, що в разі звернень, які не потребують безпосереднього огляду лікаря, диспетчер може дистанційно дати рекомендації пацієнтові, залучаючи лікаря екстреної медичної допомоги, а також рекомендувати звернутися до сімейного лікаря.

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Заступниця міністра зазначила, що МОЗ очікує завершення процедури закупівлі автомобілів швидкої допомоги для поновлення автомобільного парку.

Крім того, Садов’як повідомила, що МОЗ планує перехід роботи екстреної медичної допомоги на електронну систему охорони здоров'я, що дозволить прискорити реагування на виклик, удосконалити систему управлінських рішень і мати достовірну статистику.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на засіданні в середу визначив чотири категорії звернень щодо надання екстреної медичної допомоги залежно від стану пацієнта - критичні, екстрені, неекстренні і непрофільні. Час доїзду бригад "швидкої" для категорії "критичних" - 10 хвилин, для категорії "екстрених" - 20 хвилин. У деяких умовах допускається перевищення цього нормативу, але не більш ніж у 25% критичних випадків і 15% - для екстрених. При неекстренних і непрофільних випадках диспетчер рекомендуватиме звернутися до сімейного лікаря або у відділення екстреної медичної допомоги. У разі відсутності такої можливості диспетчер направить бригаду "швидкої" для неекстренних випадків або надасть дистанційну медичну консультацію для непрофільних.