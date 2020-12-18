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Пандемія COVID-19, незважаючи на стабілізацію ситуації, не відступає, - Степанов

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Пандемія COVID-19, незважаючи на стабілізацію ситуації, не відступає, - Степанов
Уже понад тиждень в Україні кількість тих, хто одужав, перевищує кількість хворих коронавірусною інфекцією.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Пандемія COVID-19, незважаючи на таку стабілізацію ситуації, щодо кількості хворих, кількості людей, які госпіталізуються, все одно не відступає. Досить велика кількість хворих щодня. Просто згадайте, скільки ми фіксували влітку, не більше тисячі, які почуття в нас були, коли ми перейшли позначку в тисячу хворих, а зараз це понад 12 тис. щодня. Тому необхідно максимально дотримуватися всіх правил", - зазначив голова МОЗ.

Крім того, Степанов додав, що вже понад тиждень кількість тих, хто одужав, більша за кількість хворих.

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Топ коментарі

  • Miko R 798886a8
    Звернись до лікаря. Не до психіатра (пізно), до токсиколога. Лакеідний чоколядний петроотизм.
  • Al Be
    Ой таки не отступает... пора бы взять бубен и обсмеять ситуацию со сцены... тю, такой сюжет! Выскакивает на сцену бубочка, вынимает из ширинки magic wand и колотит им по голове юзика в короне... не, ****, ну смешно же, согласитесь...я прям в трусы капнул...
  • Al Be
    do not tend to insult his shitty ego. He loves the Greenskie to the last drop of his capacity...
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