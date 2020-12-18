Новини

Епіфаній про капелюх на головній ялинці країни: потрібно було влаштувати "всенародне обговорення", або хоча б на рівні Києва

3 80150
Епіфаній про капелюх на головній ялинці країни: потрібно було влаштувати "всенародне обговорення", або хоча б на рівні Києва
Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній пояснив, чому церква наполягала на тому, щоб на ялинці на Софійській площі була традиційна зірка, а не пропонований організаторами казковий капелюх.

Про це Епіфаній заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Перед давньою Софією запалюють новорічну ялинку. І традиційно, що щороку на верхівці розміщували зірку, яка символізує ніби Вифлеємську зірку. Світло миру, який приходить у світ. А цього року суспільство побачило інший символ, не традиційний символ. І ми, як церква, вже відреагували тоді, коли побачили, що в суспільстві назріли суперечки. І такі суперечки досить вагомі. І тому ми, як церква, змушені були висловити свою чітку позицію, що потрібно дотримуватися традиції", - зазначив предстоятель ПЦУ.

За словами Епіфанія, якщо хтось бажає змінити ці традиції, то напередодні треба було влаштувати "всенародне обговорення", або хоча б на рівні міста Києва.

Глава задоволений, що "організатори відразу зрозуміли свою помилку і відреагували, змінили".

Спочатку ялинку вінчав величезний "чарівний" капелюх. Такий вибір святкового декору викликав дискусію в суспільстві. Багато хто вимагав прикрасити дерево традиційною різдвяною зіркою, і організатори столичного святкування прислухалися до критичних зауважень. 13 грудня капелюх зняли з ялинки.

Читайте: Епіфаній про українську ікону для Лаврова: Політичний жест

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Так это был акт дачи дани уважения легендарному свату скоту федиру добронравому
    Епифаний о шляпе на главной елке страны: Нужно было устроить "всенародное обсуждение", или хотя бы на уровне Киева - Цензор.НЕТ 5479
  • Sophia-Maria Duglass
    Христианская звезда!!!!

    А неизвестно кто и неизвестно какой веры решил поглумиться над Рождественским Деревом , тому що дурак
  • tera
    А что вы хотели ? У руля страны и в окружении клоуны , а шутовские колпаки их отрибутика.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини