Епіфаній про капелюх на головній ялинці країни: потрібно було влаштувати "всенародне обговорення", або хоча б на рівні Києва
Про це Епіфаній заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Перед давньою Софією запалюють новорічну ялинку. І традиційно, що щороку на верхівці розміщували зірку, яка символізує ніби Вифлеємську зірку. Світло миру, який приходить у світ. А цього року суспільство побачило інший символ, не традиційний символ. І ми, як церква, вже відреагували тоді, коли побачили, що в суспільстві назріли суперечки. І такі суперечки досить вагомі. І тому ми, як церква, змушені були висловити свою чітку позицію, що потрібно дотримуватися традиції", - зазначив предстоятель ПЦУ.
За словами Епіфанія, якщо хтось бажає змінити ці традиції, то напередодні треба було влаштувати "всенародне обговорення", або хоча б на рівні міста Києва.
Глава задоволений, що "організатори відразу зрозуміли свою помилку і відреагували, змінили".
Спочатку ялинку вінчав величезний "чарівний" капелюх. Такий вибір святкового декору викликав дискусію в суспільстві. Багато хто вимагав прикрасити дерево традиційною різдвяною зіркою, і організатори столичного святкування прислухалися до критичних зауважень. 13 грудня капелюх зняли з ялинки.