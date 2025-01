Засідання ЄСПЛ у справі України проти Росії стосовно Донбасу призначено на 15 вересня 2021 року, - Мін'юст

Засідання Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі "Україна і Нідерланди проти Російської Федерації" (Ukraine and the Netherlands v. Russian Federation) попередньо призначене на 15 вересня 2021 року, повідомив заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань Європейського суду з прав людини в Міністерстві юстиції України Іван Ліщина.

"Українська сторона подала відповіді на більш ніж 50 запитань Європейського суду з прав людини, які він нам поставив напередодні слухань щодо прийнятності у справі Ukraine v. Russian Federation (re Eastern Ukraine), тобто у донбаській справі, яка зараз називається Ukraine and the Netherlands v. Russian Federation… І головне – засідання в справі Ukraine and the Netherlands v. Russian Federation попередньо призначене на 15 вересня 2021 року!" - написав Ліщина на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ

Він також зазначив, що це найкращий матеріал, який Україна збирали за шість років ведення цієї справи.

"Цього разу всі спецслужби надали нам докази ефективного контролю з боку РФ за ОРДЛО. Крім того, Суд повідомив, що планує дуже амбітний графік у цій справі на наступний рік: до вересня планується провести обмін поданнями між Нідерландами та РФ щодо МН17, а також відповіді всіх учасників, включаючи треті сторони (у нас їх дві: Уряд Канади та Human Rights Law Centre - University of Nottingham), на додаткові запитання ЄСПЛ", - повідомив заступник міністра юстиції.

У Мін'юсті додали, що суд налаштований дуже серйозно, оскільки попередив сторони, що буде давати відстрочки тільки у виняткових випадках.

Тобто фактично Суд намагається за 9 місяців наздогнати Нідерландською справою стан української справи стосовно Донбасу, до якого ми рухались шість років. Подивимось, чи вдасться це на практиці.

Як повідомлялося, 30 вересня заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань Європейського суду з прав людини в Міністерстві юстиції України Іван Ліщина повідомив, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення приєднати до міждержавної справи "Україна проти Росії" щодо Східної України ще дві інші міждержавні справи, в тому числі щодо лайнера MH17.