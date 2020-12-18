"Шкарлет нелегітимний міністр": нардепи "ЄС" протестували проти можливого кнопкодавства під час призначення міністра освіти. ФОТОрепортаж
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Народні депутати "Європейської Солідарності" протестували проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Нардепи "ЄС" вийшли до ложі Кабміну на початку сьогоднішнього засідання парламенту, в межах якого мала відбутися Година запитань до уряду, з плакатами "Шкарлет - плагіатор" і "Шкарлет нелегітимний міністр".
Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.
Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.