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"Шкарлет нелегітимний міністр": нардепи "ЄС" протестували проти можливого кнопкодавства під час призначення міністра освіти. ФОТОрепортаж

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"Шкарлет нелегітимний міністр": нардепи "ЄС" протестували проти можливого кнопкодавства під час призначення міністра освіти. ФОТОрепортаж
Народні депутати "Європейської Солідарності" протестували проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардепи "ЄС" вийшли до ложі Кабміну на початку сьогоднішнього засідання парламенту, в межах якого мала відбутися Година запитань до уряду, з плакатами "Шкарлет - плагіатор" і "Шкарлет нелегітимний міністр".

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Шкарлет нелегітимний міністр: нардепи ЄС протестували проти можливого кнопкодавства під час призначення міністра освіти 01
Шкарлет нелегітимний міністр: нардепи ЄС протестували проти можливого кнопкодавства під час призначення міністра освіти 02
Шкарлет нелегітимний міністр: нардепи ЄС протестували проти можливого кнопкодавства під час призначення міністра освіти 03

Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Amber
    Медведчук і Зеленський призначили Шкарлета міністром освіти.
    Чекаємо на згортання української освіти та мови !!
  • Amber
    Минулого разу табачника виносили ногами вперед "в комплекті" зі всіма іншими покидьками.
    Шкарлет буде викидатись на смітник разом з іншими ермаками, венедіктовими і татаровими.
    Але ганьба ж не змиється.
    Це ж як має колапсувати країна щоб до такого докотитись !!
  • Igor V 184bb5c7
    А зачем сходившим на выборы по приколу образование? Для отпрысков мертведчуки-коломойские приготовили ржачные видосики вместо книжек и уроков.
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