Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% в Одеській та Миколаївській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 18 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% у двох областях України.
Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Миколаївській і Одеській областях.
Завантаженість ліжок по Україні становить 41,6%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України.