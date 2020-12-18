У МВС виявили 289 випадків COVID-19 за добу, більшість із них - у Києві, Донецькій, Одеській і Запорізькій областях

Сьогодні, 18 грудня, зафіксовано 289 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби в працівників МВС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільша кількість хворих - у Донецькій, Одеській, Запорізькій областях, а також у Києві.

Із початку пандемії COVID-19 виявили в 27 273 правоохоронців МВС, одужали - 26 315 осіб, померли від ускладнень коронавірусної хвороби - 87.

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