До кінця року Укравтодор завершить ремонт 4000 км доріг, а наступного року має намір побудувати і відремонтувати 6800 км

Крім того, глава Укравтодору Олександр Кубраков заявив про плани перейти до мегапроєктів і планування на кілька років уперед.

Про це пишуть "ФАКТИ.ICTV".

"Зокрема, він представив план так званих мегапроєктів до 2025 року. Згідно з цим планом, Україна очікує $2 млрд інвестицій у ремонт 1 400 км пілотних ділянок на ключових трасах, про що вже є укладені домовленості. Також до 2022 року Кубраков планує відремонтувати дороги, що ведуть до прикордонних переходів", - повідомляють журналісти.

Відповідно до першого мегапроєкту, будуть оновлені 600 км доріг у 11 прикордонних областях із бюджетом 12,6 млрд гривень - у цю суму входять також 30 нових КПП.

Інший важливий напрямок - розвинути успішний досвід будівництва нової бетонної траси Решетилівка-Дніпро, яку здадуть в наступному році. Кубраков озвучив план до 2025 року, згідно з яким таких доріг буде побудовано 2 900 км. Пріоритетними напрямками стануть траси М-29 Харків - Перещепине (180 км), Р-55 Одеса - Новий Буг (135 км), Н-08 Бориспіль - Маріуполь (95 км у Дніпропетровській області).

"Цементобетонні дороги важливі з тієї причини, що в них практично немає імпортної складової, цементних заводів в Україні багато, і вони працюють", - зазначив Кубраков.

Серед озвучених Укравтодором планів - відремонтувати 1 385 мостів, добудувавши такі знакові довгобуди, як мости в Запоріжжі. Також до 2025 року мають намір побудувати Київську об'їзну дорогу, дорогу до Одеського морського порту і ще один гігантський об'єкт - Кременчуцький міст. На це знадобиться 28,7 млрд грн.

"Загальний бюджет мегапроєктів може скласти рекордні 340 млрд грн. Для порівняння - в 2020 році на ремонт доріг було виділено близько 120 млрд грн. Ці цифри досить вражаючі, особливо якщо врахувати, що вливання в інфраструктуру відбуваються на тлі загального падіння економіки і ВВП", - пишуть "ФАКТИ.ICTV".

На думку економістів Ukraine Economic Outlook, інфраструктурна програма "Велике будівництво" допомогла стримати падіння ВВП в четвертому кварталі до 3,7% замість очікуваних 11%.

"Під час кризи, а особливо під час карантину, люди не отримують тих же доходів, що раніше, а тому починають менше споживати. В цьому випадку потрібно нарощувати попит з боку держави, що і сталося у випадку з "Великим будівництвом", - переконаний Михайло Кухар.

Як повідомлялося, Олександр Кубраков заявив про намір Укравтодору виходити на зовнішні ринки, щоб шукати фінансування для довгострокових проєктів.