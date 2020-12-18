Цього року церемонію "запалювання" головної ялинки України можна буде побачити онлайн, - КМДА

Традиційно, 19 грудня, в День святого Миколая о 19:00 відбудеться святкове засвічення головної ялинки країни на Софійській площі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Ми з нетерпінням чекаємо тієї миті, коли поринемо в новорічну казкову атмосферу. І зробили все можливе, аби вона була безпечною. Звісно, на всіх новорічних локаціях буде контроль за дотриманням карантинних правил. Проте просимо й відвідувачів відповідально поставитись до встановлених вимог – тримати соціальну дистанцію та носити засоби безпеки! Ті, хто не матиме можливості потрапити на засвічення новорічної красуні, зможуть зробити це онлайн. Трансляцію дійства проведе ТРК "Київ", а також його можна буде побачити на Youtube каналі ТРК "Київ", Youtube каналі КМДА та Офіційному порталі Києва", – зазначила директорка Департаменту культури Діана Попова.

Нагадаємо, що для уникнення скупчення людей цьогорічний новорічний маршрут простягається на 8 км та має 7 локацій: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, парк "Володимирська гірка", Алея художників, Андріївський узвіз та Контрактова площа.

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Головна ялинка країни височітиме на Софійській площі, головна ялинка Києва – біля Арки дружби народів, а центральна ялинка Подолу стоятиме на Контрактовій площі. Також святкування проходитиме без фестивалів, концертів, великих сцен, фуд-кортів, будуть лише сувеніри та гарячі напої. Натомість новорічний маршрут матиме безліч інших цікавинок: світлові артінсталяції, фотозони, атракціони, гірки, ковзанки тощо.