Депутати збирають підписи за проведення позачергового засідання ВР, - "слуга народу" Качура

Народні депутати збирають підписи на підтримку проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради.

Про це повідомив член фракції "Слуга народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так, збираємо підписи. Необхідно розглянути три законопроєкти щодо ФОП, зокрема про скасування фіскалізації, повернення паперового обліку, а також законопроєкт про "євробляхи", - зазначив парламентар у п'ятницю.

Водночас, за словами глави парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, комітет запропонував Раді самій визначитися "щодо законопроєктів про повне скасування фіксалізації".

"Комітет запропонував Верховній Раді визначитися щодо цих законопроєктів", - сказав Гетманцев журналістам у п'ятницю.

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