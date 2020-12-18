Депутати збирають підписи за проведення позачергового засідання ВР, - "слуга народу" Качура
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Народні депутати збирають підписи на підтримку проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради.
Про це повідомив член фракції "Слуга народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Так, збираємо підписи. Необхідно розглянути три законопроєкти щодо ФОП, зокрема про скасування фіскалізації, повернення паперового обліку, а також законопроєкт про "євробляхи", - зазначив парламентар у п'ятницю.
Водночас, за словами глави парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, комітет запропонував Раді самій визначитися "щодо законопроєктів про повне скасування фіксалізації".
"Комітет запропонував Верховній Раді визначитися щодо цих законопроєктів", - сказав Гетманцев журналістам у п'ятницю.