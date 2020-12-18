"Слуга народу" Кравчук про можливе скасування голосування щодо Шкарлета: Треба спочатку звільнити міністра, а потім ще раз голосувати

У "Слузі народу" кажуть, що є юридична колізія щодо можливого скасування голосування за призначення міністра освіти Сергія Шкарлета, оскільки він склав присягу.

Про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Не можна просто внести постановою. Треба, умовно кажучи, спочатку звільнити, а потім знову голосувати. Тому це така певна юридична колізія. І пан Шкарлет є чинним міністром. Знову ж таки, треба щонайменше розібратися, чи кнопкодавив депутат, щоб він поніс відповідальність за це", - сказала Кравчук.

За її словами, спочатку потрібно довести, що кнопкодавство відбувалося. Кравчук запевнила, що в "Слузі народу" всі голосували персонально.

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Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Сергій Шкарлет призначений на посаду міністра освіти і науки відповідно до чинного законодавства.

Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.

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