"Слуга народу" Кравчук про можливе скасування голосування щодо Шкарлета: Треба спочатку звільнити міністра, а потім ще раз голосувати
Про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Не можна просто внести постановою. Треба, умовно кажучи, спочатку звільнити, а потім знову голосувати. Тому це така певна юридична колізія. І пан Шкарлет є чинним міністром. Знову ж таки, треба щонайменше розібратися, чи кнопкодавив депутат, щоб він поніс відповідальність за це", - сказала Кравчук.
За її словами, спочатку потрібно довести, що кнопкодавство відбувалося. Кравчук запевнила, що в "Слузі народу" всі голосували персонально.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Сергій Шкарлет призначений на посаду міністра освіти і науки відповідно до чинного законодавства.
Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.
Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.