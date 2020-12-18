За добу через COVID-19 у Києві померли 17 осіб, виявлено 1 658 нових випадків, серед хворих 106 дітей і 66 медиків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу COVID-19 захворіли 1658 жителів Києва, 17 осіб померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"У Києві за минулу добу виявили +1658 хворих COVID-19, померли 17 осіб. Усього за період пандемії в столиці 1679 летальних випадків від вірусу. На сьогодні підтверджених випадків захворювання вже 98 330", - повідомив Кличко.

Серед хворих: 895 жінок у віці від 18 до 92 років і 53 дівчинки від чотирьох місяців до 17 років. А також 657 чоловіків у віці від 18 до 100 років і 53 хлопчики від п'яти місяців до 17 років. Захворіли також 66 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 113 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за добу 442 людини. Усього коронавірус подолали 31 215 жителів столиці.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 453, Дніпровському - 275 і в Деснянському районі - 196 випадків.

"Якщо протягом минулих кількох днів кількість госпіталізованих дещо знижувалася, то за останню добу знову досягла понад сто пацієнтів, - зазначив мер Києва. - У стаціонарах медичних закладів міста сьогодні лікуються 2005 хворих коронавірусом. Із них 20 дітей. 1071 пацієнт - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1361 людина. На апаратах ШВЛ - 31 хворий. Заповненість ліжок у комунальних медустановах - понад 48%", - наголосив Кличко.