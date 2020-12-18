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"ЄС" готова оскаржити в суді призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп Геращенко

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"ЄС" готова оскаржити в суді призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп Геращенко
"Європейська Солідарність" вимагає від регламентного комітету Верховної Ради розглянути питання про незаконне призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки через факти неперсонального голосування депутатів. Фракція готова подавати до суду на нелегітимного міністра.

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко на сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Вимагаємо від регламентного комітету розглянути голосування за Шкарлета, яке відбулося з порушеннями. Якби у Шкарлета була честь і совість, він би зараз подав у відставку. Ми як фракція готові подавати в суд на нелегітимного міністра", - зазначила представниця "Європейської Солідарності" .

Вона зазначила, що на вимогу "Європейської Солідарності" і "Голосу" сьогодні відбулася нарада з керівництвом парламенту щодо масових фактів неперсонального голосування, так званого кнопкодавства депутатів.

"У нас є підстави стверджувати, що плагіатора-Шкарлета проголосували з кнопкодавством, чужими картками", - наголосила Ірина Геращенко.

"Керівництво Верховної Ради визнало, що закони про кримінальну відповідальність за кнопкодавство, про які так кричав Зеленський як про зелені досягнення - не працюють. Ніхто зі "слуг" не поніс ніякої відповідальності за кнопкодавство", - зазначила депутат.

Співголова фракції повідомила, що "Європейська Солідарність" запропонує зміни до закону для посилення відповідальності народних депутатів за неперсональне голосування.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    А чего? Хороший пример для студентов и преподавателей -- будь злостным плагиатором и добьешься успеха. Как когда-то Янык -- отсиди два раза и станешь президентом.
  • 18c49ed2
    Что я скажу?

    "ЄС" готова оскаржити в суді призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 9958
  • Nataliia Radchenko
    ОДНО ИЗ ГОЛОСОВАНИЙ КНОПКОДАВСТТВО?давшее РОВНО 226 голосов - **** Разумков , это его опозажописты фальсифицировали выборы министра-вора в образовании!
    РАЗУМКОВ ТЫ РЕГИОНАЛНОКРЕМЛЕВСКАЯ МРАЗЬ - ПРодажная и фальшивая!
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