Учора принаймні три нардепи були відсутні під час голосування, хоча їхні картки спрацювали, - депутат "Голосу" Железняк

У "Голосі" заявили, що в парламенті вчора, 17 грудня картки щонайменше трьох нардепів проголосували, хоча їх самих не було в сесійній залі на момент голосування.

Про це розповів журналістам нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас переконливий доказ того, що вчора кілька народних депутатів, щонайменше три були відсутні під час голосування, хоча їхні картки голосували. Ви чули про пана Суркіса, цю інформацію ніхто не спростовує. Але ми вчора проводили своє власне розслідування, переглянули всі відео, і в мене є докази, які дають розуміння, коли в ложі перебувають 5 осіб, через секунду до голосування вже голосує 8 осіб, то в нас або дуже спортивні народні депутати, або щонайменше три картки спрацювали", - сказав Железняк.

Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.

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