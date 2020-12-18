Росія здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї в окупованому Криму, - глава Міноборони Таран
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив Міністр оборони України Андрій Таран в інтерв'ю турецьким ЗМІ напередодні засідання в Києві міністрів оборони та закордонних справ України і Туреччини у форматі "квадриги".
"Підготовка Росією до розміщення ядерної зброї у Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою економіці України, Туреччини та інших європейських країн", - сказав Таран.
Міністр оборони також назвав небезпечним перешкоджання Росією вільному судноплавству у Керченській протоці. Намагання Росії придушувати комунікації засобами радіоелектронної боротьби перешкоджають навігації повітряних суден та судноплавства у акваторії Чорного моря. Цю занепокоєність також поділяють інші країни регіону, зокрема, Румунія.
Таран також відповів на запитання журналістів турецьких інформаційних агенцій Anadolu та Demirören.