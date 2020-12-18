Подав запит в УДО надати запис голосування за Шкарлета з їхніх камер, - Железняк

У парламенті чекають від Управління державної охорони відео з їхніх камер відеоспостереження моменту голосування за міністра освіти Сергія Шкарлета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав у коментарі журналістам нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"У нас у Верховній Раді, як ви знаєте, є дві камери. Перша - це ТРК "Рада". Там можна частково побачити неперсональне голосування. Другі камери - перебувають на балансі Управління державної охорони, саме ці камери використовуються для того, щоб притягнути до відповідальності народних депутатів за неперсональне голосування. Я вчора звернувся до керівника УДО, щоб нам надали ці відео. Як тільки я їх отримую, як заступник голови фракції "Голос", я їх поширю, зокрема надам доступ журналістам", - сказав Железняк.

Він додав, що крім того, це відео вивчить регламентний комітет і правоохоронні органи.

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Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.